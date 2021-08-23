Pençşir’deki güçlerin sözcüsü: Kürdistan Bölgesi’ndeki gibi bir sistem istiyoruz

ERBİL (K24)

Pençşir Aslanı olarak tanınan Ahmed Şah Mesud’un oğlu ve bölgedeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu, ancak bunun için "Taliban'ın aşırılıkçı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini, vazgeçmemesi halinde Afgan ordusunun eski üyelerinin ve milislerin de dahil olduğu kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Mesud, "Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz" dedi.

Ahmed Mesud’a yakınlığıyla bilinen Taliban karşıtı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Ali Nazari, bölgedeki gelişmeler ve Pencşir’de yaşananlarla ilgili K24’ün sorularını yanıtladı.

Afganistan’da büyük bir güvenlik krizinin olduğunu ve bu durumu çözüme kavuşturacak hükümetin olmadığını dile getiren Ali Nazari, “Pencşir’de kuşatılmış durumdayız” dedi.

Pencşir’de olası tehditlere karşı savaşa hazırlıklı olduklarını belirten Nazari, “Müzakereler olumlu geçer ve güçler paylaşılır, merkezi bir hükümet de kurulursa Taliban’la normalleşme sürecine girebileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

90’larda da benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Nazari, “Bizler çözüm için diyalogdan ve barıştan yanayız. Aynı zamanda burada varlığımızı koruyor ve her türlü tehdide karşı duruyoruz. Herkes bize ve konumumuza saygı göstermelidir” şeklinde konuştu.

Afganistan’daki statüden söz eden Nazari, şunları dile getirdi:

“Irak birkaç bileşenden oluşuyor. Örneğin Kürdistan Bölgesi ile Bağdat gibi, her birinin kendi özel kuvvetleri olan federal bir hükümet sistemini Afganistan için de istiyoruz. Yani Afganistan’da Irak gibi bir sistem olmalıdır; her şey müzakere masasında çözülmelidir.”

Her türlü aşırıcılığa karşı olduklarını vurgulayan Ali Nazari, “Tüm bileşenlerin barış altında bir arada yaşadığı bir hükümet olmalıdır” dedi.

TALİBAN: PENCŞİR’İ KUŞATTIK

Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, “Savaşçılarımız Pencşir yakınlarına konuşlanarak, burayı kuşattı, ancak biz bu konuyu barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Pencşir’deki gruplar ise Taliban’ın vilayete yaklaşma girişimlerinin atılan pusularla engellendiğini duyurdu.

Taliban, dün yaptığı açıklamada, yüzlerce örgüt mensubunu henüz kontrolü sağlayamadığı başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Pencşir Vadisi'ne gönderdiğini bildirmişti.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.