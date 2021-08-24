Politika

Irak Başbakanı: Ya kaos ve çatışmayı ya da değişimi seçeceğiz

Irak Başbakanı Kazimi, yaklaşan erken genel seçimlere doğru gittiğini belirterek, “Ya kaos ve çatışmayı ya da değişimi seçeceğiz” dedi.
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Irak Mustafa Kazimi Irak

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Bağdat’ta Sünni nüfusun yoğun olduğu bir bölgenin ileri gelenleriyle görüştü.

Kazimi, “Irak’ta teröre yer yok. Güvenlik güçlerimizin hedef alınmasına da izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki elektrik iletim kulelerine yönelik saldırılara da değinen Kazimi, “Bu bütün Iraklılara hakarettir. Terörün amacı sadece yıkımdır ve terörün Musul’a neler yaptığını da gördük” diye konuştu.

Kazimi, 10 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçimlerin önemine değinerek, “Ya kaos ve çatışmayı ya da değişim ve kalkınmayı seçeceğiz” dedi.

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