Irak Başbakanı: Ya kaos ve çatışmayı ya da değişimi seçeceğiz

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Bağdat’ta Sünni nüfusun yoğun olduğu bir bölgenin ileri gelenleriyle görüştü.

Kazimi, “Irak’ta teröre yer yok. Güvenlik güçlerimizin hedef alınmasına da izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki elektrik iletim kulelerine yönelik saldırılara da değinen Kazimi, “Bu bütün Iraklılara hakarettir. Terörün amacı sadece yıkımdır ve terörün Musul’a neler yaptığını da gördük” diye konuştu.

Kazimi, 10 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçimlerin önemine değinerek, “Ya kaos ve çatışmayı ya da değişim ve kalkınmayı seçeceğiz” dedi.