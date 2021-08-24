Politika

KDP-S’nin Amude ofisi ateşe verildi

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) Rojava’nın Amude kentindeki ofisi, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
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kürdistan Rojava Amude KDP-S

ERBİL (K24)

KDP-S Amude Teşkilatı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, gece saat 01.00 sıralarında partinin Amude ofisine yönelik bir saldırı yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonrası ofisin ateşe verildiği ve içindeki eşyaların tahrip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yangının çevredeki vatandaşlar ve KDP-S üyeleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

KDP-S ve Suriye Ulusal Kürt Konseyi’nin (ENKS) Rojava ofislerine yönelik sık sık saldırılar yapılıyor ve parti teşkilatları ateşe veriliyor.

ENKS yetkilileri başta Devrimci Gençlik Hareketi olmak üzere PYD'ye bağlı örgütleri suçluyor.

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