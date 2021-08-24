KDP-S’nin Amude ofisi ateşe verildi
ERBİL (K24)
KDP-S Amude Teşkilatı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, gece saat 01.00 sıralarında partinin Amude ofisine yönelik bir saldırı yapıldığı belirtildi.
Saldırı sonrası ofisin ateşe verildiği ve içindeki eşyaların tahrip edildiği ifade edildi.
Açıklamada, yangının çevredeki vatandaşlar ve KDP-S üyeleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.
KDP-S ve Suriye Ulusal Kürt Konseyi’nin (ENKS) Rojava ofislerine yönelik sık sık saldırılar yapılıyor ve parti teşkilatları ateşe veriliyor.
ENKS yetkilileri başta Devrimci Gençlik Hareketi olmak üzere PYD'ye bağlı örgütleri suçluyor.