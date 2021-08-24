Politika

Pencwen kırsalında bombardıman

Süleymaniye’nin Pencwen ilçesi kırsalı, savaş uçaklarınca bombalandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Pencwen bombardıman SİHA

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Pencwen ilçesinden bildiren K24 muhabiri, bombardımanda bulunan uçağın uyruğunun henüz bilinmediğini aktardı.

K24’e konuşan Pencwen Kaymakamı Zana Abdulrahman sabah saat 06.00 sıralarında birkaç silahlı insansız hava aracının (SİHA) Pencwen’e bağlı köylerde bombardıman düzenlediğini söyledi.

Kaymakam Abdulrahman, bombardımanın Kani Maran, Homeresênan ve Wirya Awa köylerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şans eseri can kaybı yaşanmadığını belirten Abdulrahman, “Ancak bombardıman nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde. Çünkü bombalanan bölgelerde tarım ve hayvancılık yapılıyor, köylülerin geçim kaynağı bu” dedi.

Pencwen Kaymakamı, bölgede hiçbir askeri gücün üssünün bulunmadığını ve niçin bölgenin hedef alındığını bilmediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesinde hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Süleymaniye’ye bağlı Pencwen ilçesinin nüfusu 50 bin dolayında ve ilçeye bağlı Nalparêz ve Germik nahiyeleri bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv