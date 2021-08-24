Pencwen kırsalında bombardıman

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Pencwen ilçesinden bildiren K24 muhabiri, bombardımanda bulunan uçağın uyruğunun henüz bilinmediğini aktardı.

K24’e konuşan Pencwen Kaymakamı Zana Abdulrahman sabah saat 06.00 sıralarında birkaç silahlı insansız hava aracının (SİHA) Pencwen’e bağlı köylerde bombardıman düzenlediğini söyledi.

Kaymakam Abdulrahman, bombardımanın Kani Maran, Homeresênan ve Wirya Awa köylerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şans eseri can kaybı yaşanmadığını belirten Abdulrahman, “Ancak bombardıman nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde. Çünkü bombalanan bölgelerde tarım ve hayvancılık yapılıyor, köylülerin geçim kaynağı bu” dedi.

Pencwen Kaymakamı, bölgede hiçbir askeri gücün üssünün bulunmadığını ve niçin bölgenin hedef alındığını bilmediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesinde hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Süleymaniye’ye bağlı Pencwen ilçesinin nüfusu 50 bin dolayında ve ilçeye bağlı Nalparêz ve Germik nahiyeleri bulunuyor.