Taliban Müzik Enstitüsü'nü basarak enstrümanları parçaladı

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Duvar’ın aktardığına göre Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden bu yana fiilen işlevsiz hale gelen ve Taliban’ın resmi olarak kapatması beklenen Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’ndeki enstrümanlar parçalandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD merkezli NPR’ye açıklama yapan enstitü kurucusu ve müdürü Ahmad Sarmast, silahlı kişilerin okul binasına girdiklerini, enstrümanları parçaladıklarını ve okula ait araçları çalmaya çalıştıklarını söyledi.

Birçok müzisyenin ve öğrencinin enstrümanlarını eve götürmeye çekindiğini belirten Sarmast, Taliban’ın ev ev dolaşarak enstrümanları aramasının beklendiğini, bulunduğu taktirde ise ev sahiplerinin başının belaya gireceğini ifade etti.

AFGANİSTAN’IN EN ÖNEMLİ MÜZİK KURUMUYDU

2010 yılında kurulan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü, Dünya Bankası gibi kimi uluslararası kuruluşlar tarafından destekleniyordu. Kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda müzik eğitim aldığı Enstitü’de öğrenciler hem geleneksel Afgan müziği, hem de Batı müziği üzerine eğitim görüyordu. Afganistan’da son 20 yılda yaşanan değişimin en önemli simgelerinden biri olan Enstitü’nün öğrencileri ve sanatçıları, New York’taki Carnegie Hall gibi dünyaca ünlü salonlarda konserler veriyordu.

KONSERDE BOMBALI SALDIRI YAŞANMIŞTI

Enstitü’nün kurulduğu günden bu yana radikal gruplardan tehditler alan üyeler kimi saldırılara uğramış, 2014’te Enstitü sanatçılarının verdiği bir konser sırasında patlayan bomba iki kişinin hayatına mal olmuş, Enstitü müdürü Sarmast ise ağır yaralanmıştı.

Enstitü’nün Taliban tarafından basıldığı haberlerinin ardından Afganistanlı gazeteci Anees Ur Rehman da parçalanmış enstrümanların fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün kalbim acıyor. Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü kendi müzik enstrümanlarını parçaladı. Orkestranın Afganistanlı üyeleri evlerine gittiler ve bir daha asla çalmayacaklar. Son…” dedi.