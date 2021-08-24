Politika

Taliban ilk bakan ve başkan atamalarını yaptı

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı.
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dünya Mullah Shirin Kabil Taliban bakan Afganistan atama

HABER MERKEZİ

15 Ağustos tarihinden bu yana Afganistan'ın kontrol eden Taliban'ın, maliye bakanı, istihbarat kurumu başkanı ve vekaleten görevi yürütmek üzere içişleri bakanı atadığı bildirildi.

Pajhwok haber ajansının haberinde maliye bakanı olarak Gul Agha'nın, vekaleten içişleri bakanlığına ise Sadr İbrahim'in olarak atandığı ifade edildi.

İstihbarat daire başkanlığına Najibullah atanırken Mullah Shirin Kabil valiliğine getirildi. Hamdullah Nomani ise Kabil'in belediye başkanı oldu.

Haberde konuya ilişkin başka bir detay yer almadı.

Reuters haber ajansına konuşan Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Vahidullah Haşimi, yeni yönetim şekline ilişkin olarak, "Demokratik bir sistem olmayacak. Çünkü ülkede hiçbir tabanı bulunmuyor… Afganistan'da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü çok açık. Sistem şeriat hukukudur, nokta!" ifadelerini kullanmıştı.

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