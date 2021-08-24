Birleşmiş Milletler: Taliban toplu infazlar yapıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki özel Afganistan konulu toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Bachelet, Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından sivillerin ve eski Afgan güvenlik görevlilerinin topluca infaz edildiğine ilişkin haberler aldıklarını söyledi. Kadınların bazı bölgelerde sokağa çıkmasının sınırlandırıldığını ve kız çocuklarının da okula gidemediğini kaydeden Bachelet, insan hakları ihlalleri haberlerinin güvenilir kaynaklardan geldiğini de vurguladı.

Bachelet, erkek çocuklarının da asker olarak kullanıldığına ilişkin haberler olduğunu söyledi.

Riskin özelikle geçen yıllarda toplumda görünür olan ve öne çıkan kadınlar, gazeteciler ve yeni nesil isimler için özellikle ciddi olduğunu söyleyen Bachelet, geçmişte Taliban yönetimi altında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, cinayetler ve geçen aylardaki saldırılar göz önünde bulundurulduğunda Afganistan'daki farklı etnik ve dini azınlıkların da aynı şekilde tehdit altında olduğunu söyledi.

"BM CESUR DAVRANMALI"

Yaptığı konuşmada Taliban'a da çağrıda bulunan Bachelet, insan haklarına saygı gösterilmesi ve bunun özellikle kadın ve kız çocuklarına muamele açısından ayrı önem taşıdığını kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi'ni de Afganistan'daki ihlallerin araştırılması için cesur davranarak girişim başlatmaya çağıran Bachelet, insan hakları durumunu yakından izlemek için yeni bir mekanizma oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bachelet'in kastettiği mekanizma ise Konsey'de bir soruşturma komisyonu oluşturulması, özel bir raportör atanması ve Afganistan'daki durumla ilgili bilgi toplamak için bir misyon oluşturulmasını kapsıyor.