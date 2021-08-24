Şam’dan İsviçre'ye 'Özerk Yönetim Temsilciliği' tepkisi

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Şam rejimi, Rojava’daki Özerk Yönetim’in Cenevre’de temsilcilik ofisi açmasını uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, İsviçre makamlarını kararı gözden geçirmeye çağırdı.

Rejminin Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Konfederasyonu Federal Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği resmi mektupta, Özerk Yönetim'in İsviçre'de temsilcilik ofisi açılmasının uluslararası hukuku ve teamülleri ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Temsilciliğin açılması, başka bir ülkenin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve içişlerine müdahale edilmemesi ilkelerine aykırıdır” denildi.

Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde Suriye devletine ve sivillere karşı yasadışı statü ve silahlar kullanıldığı ifade edilen açıklamada, “bu durumun Suriye hukuku, halkı ve hükümetinin iradesine karşı bir hareket olarak görüldüğü” belirtildi.

Rojava'daki Özerk Yönetim, 9 Ağustos’ta İsviçre'nin Cenevre kentinde temsilcilik açmıştı.

Cenevre’de çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşun merkezi bulunuyor.