Başkan Barzani’den Prof. Nadirov mesajı: Büyük kayıp

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Prof. Dr. Nadir Nadirov’un hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kazakistan Kürtlerinin önde gelen ismi bilim insanı Prof. Dr. Nadir Nadirov’un vefatın büyük kayıp olduğunu kaydeden Başkan Mesud Barzani, Nadirov'un ünlü bir Kürt bilgini, onlarca kitabın yazarı ve yüzlerce bilimsel araştırma sahibi olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani’nin taziye mesajı şöyle:

“Bağışlayıcı ve şefkatli Allah’ın adıyla

Kazakistan Kürtlerinin bilimsel, toplumsal ve ulusal rol sahibi şahsiyeti Profesör Nadir Nadirov’un vefat haberini büyük bir acıyla aldım.

Nadir Nadirov, ünlü bir Kürt bilgini, onlarca kitabın yazarı ve yüzlerce bilimsel araştırma sahibiydi.

Kazakistan ve eski Sovyet ülkelerindeki Kürtlerin birliğinde ve çalışmalarına liderlik etmede etkin bir role sahipti. Vefatı büyük bir kayıp…

Ailesinde, yakınlarına Akademi Merkezine, Kazakistan Kürtlerine ve eski Sovyet ülkelerindeki tüm Kürtlere taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kendimi acınızın ortağı biliyorum.

Yüce Allah’tan rahmetli Nadir Nadirov’un ruhunu cennetle şâd etmesini ve herkese sabır ve sükunet vermesini niyaz ediyorum.

‘Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz”

NADİROV YAŞAMINI YİTİRDİ

“Gaz ve Petrol Mareşali” olarak bilinen ve Kazakistan Kürtlerinden olan bilim insanı Prof. Dr. Nadir Nadirov, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

K24’e konuşan gazeteci-yazar Hejarê Şamil, Prof. Dr. Nadir Nadirov’un hayatını kaybettiğini söyledi.

Şamil, “Prof. Dr. Nadir Nadirov Hoca uzun süredir hastaydı, çeşitli hastalıkları vardı ve bir aydan fazladır hastanede tedavi görüyordu. Solunum cihazına bağlıydı, konuşamıyordu. 4 gün önce haber aldım 'Durumu iyi ve taburcu olacak' dediler. Bu sabah Kazakistan’ın Almatı kentinde vefat ettiğini duyduk. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’dan sonra darbe üzerine darbe aldık” dedi.

Mart ayında K24’e verdiği bir röportajında Nadir Nadirov, Kürtlerin bağımsız bir devlete ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Eğer Kürt olduğunuzu söylüyorsanız Kürdistan devleti için gayret edin, torunlarımız bize beddua etmesinler. Dünyadaki bütün Kürtlerin gözü Kürdistan Bölgesi’ndedir. Burada (Kazakistan) yaşayan Kürtlerin hali, durumu iyidir ama yürekleri her zaman Kürdistan’dadır. Bir gün oradan gelecek bağımsızlık haberini bekliyorlar. Moskova’daki öğrencilik yıllarımda kimse Kürtleri tanımıyordu. Bana milliyetimin ne olduğunu sorduklarında Kürt olduğumu söylüyordum. Kimse bilmiyordu. Nasıl bir millettir, nerde yaşıyorlar, tarihleri var mı, dilleri var mı diye bana soruyorlardı. Artık herkes Kürtleri tanıyor. Hele bir de Kürtlerin devleti olsa o zaman Kürtlerin daha nelere sahip olduğunu bütün dünya görecek.”

NADİR NADİROV KİMDİR?

Nadir Nadirov 6 Ocak 1932 yılında Nahçivan'da doğdu. Ailesi birlikte 1937 yılında Kazakistan'a göç ettirildi. Zorlu şartlarda öğrenim gören Nadirov, Kazakistan’ın üniversite okumasına izin vermemesi üzerine bir süre öğrenim hayatına ara verdi. Sonrasında zorluklar sonucu alınan izinle Gogol Devlet Pedagoji Enstitüsü Kimya ve Biyoloji Bölümü’ne girdi. Mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Nadirov, 1956 yılında Moskova’daki Lenin Enstitüsü’ne girerek yüksek lisansını tamamladı. 1967’de kimya alanında doktora yaptı. 1970’de profesörlük unvanı aldı ve Kazakistan'da ‘Gaz ve Petrol Mareşali’ ilan edildi.

1983’de akademisyenlik unvanı alarak üstün başarılara imza attı. Uluslararası Bilim Akademisi üyesi olan Nadirov, Kazakistan Kimya Akademisi Başkanlığı görevinde bulundu. Nadirov Kazakistan'daki Kürt Derneği (Berbang) başkanlığı ve Kazakistan Mühendislik Akademisi'nin ilk başkan yardımcılığı görevini de üslendi.

Aynı zamanda Neft Bilim Merkezi’nin direktörlüğü görevini yürüttü. 1992 yılında, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda eski Sovyetler Birliği'nde Kürtlerin toplu olarak sınır dışı edilmesinin tarihi bilgileriyle ilgilendi ve bulgularını halka açtı.

2010'lu yıllarda Kazakistan Cumhurbaşkanı danışmanı görevinde bulundu.

Ünlü Kürt bilim insanı Nadirov’un bu güne kadar kimya ve petrol üzerine yazdığı 8 kitabı bulunuyor. “Kazakistan Petrolü ve Doğal Gazı” isimli kitabı 1996 yılında yılın en iyi kitabı ödülünü aldı.