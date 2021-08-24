Sağlık

ABD’de salgın: Bir günde 1077 kişi öldü

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1077 artarak 629 bin 581'e yükseldi.
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ABD Coronavirüs Covid-19 CDC

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 944 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 629 bin 581'e çıktı.

California, 4 milyon 251 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 476 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 170 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 bin 346, New York'ta ise 54 bin 54 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 73'Ü EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 201 milyon 718 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 88 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

 

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