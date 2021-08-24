Başbakan’dan Prof. Nadirov’un ailesine taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Prof. Dr. Nadir Nadirov’un hayatını kaybetmesi dolayısıyla Kürt bilim adamının ailesine hitaben taziye mesajı yayımladı.

Nadirov’un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Mesrur Barzani, Nadirov’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Başbakan, “Acınızı paylaşıyorum. Şefkatli Allah ruhunu cennetle şâd etsin, sizlere de sabır ve sükunet versin” dedi.

NADİROV YAŞAMINI YİTİRDİ

“Doğalgaz ve Petrol Mareşali” olarak bilinen ve Kazakistan Kürtlerinden olan bilim insanı Prof. Dr. Nadir Nadirov, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

K24’e konuşan gazeteci-yazar Hejarê Şamil, Prof. Dr. Nadir Nadirov’un hayatını kaybettiğini söyledi.

Şamil, “Prof. Dr. Nadir Nadirov Hoca uzun süredir hastaydı, çeşitli hastalıkları vardı ve bir aydan fazladır hastanede tedavi görüyordu. Solunum cihazına bağlıydı, konuşamıyordu. 4 gün önce haber aldım 'Durumu iyi ve taburcu olacak' dediler. Bu sabah Kazakistan’ın Almatı kentinde vefat ettiğini duyduk. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’dan sonra darbe üzerine darbe aldık” dedi.

Mart ayında K24’e verdiği bir röportajında Nadir Nadirov, Kürtlerin bağımsız bir devlete ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Eğer Kürt olduğunuzu söylüyorsanız Kürdistan devleti için gayret edin, torunlarımız bize beddua etmesinler. Dünyadaki bütün Kürtlerin gözü Kürdistan Bölgesi’ndedir. Burada (Kazakistan) yaşayan Kürtlerin hali, durumu iyidir ama yürekleri her zaman Kürdistan’dadır. Bir gün oradan gelecek bağımsızlık haberini bekliyorlar. Moskova’daki öğrencilik yıllarımda kimse Kürtleri tanımıyordu. Bana milliyetimin ne olduğunu sorduklarında Kürt olduğumu söylüyordum. Kimse bilmiyordu. Nasıl bir millettir, nerde yaşıyorlar, tarihleri var mı, dilleri var mı diye bana soruyorlardı. Artık herkes Kürtleri tanıyor. Hele bir de Kürtlerin devleti olsa o zaman Kürtlerin daha nelere sahip olduğunu bütün dünya görecek.”

NADİR NADİROV KİMDİR?

Nadir Nadirov 6 Ocak 1932 yılında Nahçivan'da doğdu. Ailesi birlikte 1937 yılında Kazakistan'a göç ettirildi. Zorlu şartlarda öğrenim gören Nadirov, Kazakistan’ın üniversite okumasına izin vermemesi üzerine bir süre öğrenim hayatına ara verdi. Sonrasında zorluklar sonucu alınan izinle Gogol Devlet Pedagoji Enstitüsü Kimya ve Biyoloji Bölümü’ne girdi. Mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Nadirov, 1956 yılında Moskova’daki Lenin Enstitüsü’ne girerek yüksek lisansını tamamladı. 1967’de kimya alanında doktora yaptı. 1970’de profesörlük unvanı aldı ve Kazakistan'da ‘Gaz ve Petrol Mareşali’ ilan edildi.

1983’de akademisyenlik unvanı alarak üstün başarılara imza attı. Uluslararası Bilim Akademisi üyesi olan Nadirov, Kazakistan Kimya Akademisi Başkanlığı görevinde bulundu. Nadirov Kazakistan'daki Kürt Derneği (Berbang) başkanlığı ve Kazakistan Mühendislik Akademisi'nin ilk başkan yardımcılığı görevini de üslendi.

Aynı zamanda Neft Bilim Merkezi’nin direktörlüğü görevini yürüttü. 1992 yılında, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda eski Sovyetler Birliği'nde Kürtlerin toplu olarak sınır dışı edilmesinin tarihi bilgileriyle ilgilendi ve bulgularını halka açtı.

2010'lu yıllarda Kazakistan Cumhurbaşkanı danışmanı görevinde bulundu.

Ünlü Kürt bilim insanı Nadirov’un bu güne kadar kimya ve petrol üzerine yazdığı 8 kitabı bulunuyor. “Kazakistan Petrolü ve Doğal Gazı” isimli kitabı 1996 yılında yılın en iyi kitabı ödülünü aldı.