Hol Kampı’nda iki çocuk kaçırıldı

HABER MERKEZİ

Kuzey ve Doğu Suriye Assayiş Güçleri, Haseke kentinde bulunan kampta iki çocuğun kaçırıldığını açıkladı.

Asayiş güçleri, 5 yaşın altındaki iki çocuğun, askeri kıyafet giyen kişilerce kaçırıldığını aktardı.

Söz konusu açıklamada, kamptaki gizli grupların istikrarı bozmaya ve kaosu yaymaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca kaçırılan çocukların anne ve babasının olmadığı kaydedildi.

Rojava’nın en büyük mülteci kamplarından olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin kadın ve çocukları olmak üzere 62 bin mülteci kalıyor. Bunların çoğunluğu Iraklılardan oluşuyor, sayıları da 9 bin 500’e yakın olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.