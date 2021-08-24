Politika

Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine izin vermeyeceğiz

Taliban, ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine artık izin vermeyeceklerini söyledi.
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dünya Kabil Havalimanı Kabil ABD Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

Başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bölgedeki kaos nedeniyle Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini dile getirdi.

ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyen Mücahit, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri. Onların yeteneklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.

“KADINLARA YÖNELİK 'İŞE GİTMEYİN' ÇAĞRISI GEÇİCİ”

Kadınlara yapılan "işe gitmeyin" çağrısının geçici olduğunu savunan Mücahit, "Bu onların kötü muamele görmesini engellemek için" diyerek, geçici bir süreliğine evde tutulan kadınların işlerinden çıkarılmadığını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını öne sürdü.

Ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliği konusunda da garanti verdiklerini söyleyen Mücahit, diğer ülkelere büyükelçiliklerini kapatmama çağrısı yaptı. (Kaynak: BBC)

 

 

 

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