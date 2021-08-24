Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı'ndan Kuveyt Emiri’ne taziye mesajı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kuveyt

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın kız kardeşi Bedriye el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kuveyt Emirliği ailesinin acısını paylaştığını kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.

Neçirvan Barzani, Kuveyt Emiri’nin kız kardeşi için Allah’tan rahmet dilerken, ailesine sabır ve sükunet temennisinde bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv