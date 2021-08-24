Kürdistan Bölgesi Başkanı'ndan Kuveyt Emiri’ne taziye mesajı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın kız kardeşi Bedriye el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Kuveyt Emirliği ailesinin acısını paylaştığını kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.
Neçirvan Barzani, Kuveyt Emiri’nin kız kardeşi için Allah’tan rahmet dilerken, ailesine sabır ve sükunet temennisinde bulundu.