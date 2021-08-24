EDEX 2021 Eğitim Fuarı yarın Erbil’de açılıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük eğitim fuarı EDEX 2021 yarın başkent Erbil’de açılıyor.

Başbakan Mesrur Barzani’nin himayesinde açılacak olan 4’üncü EDEX 2021 Eğitim Fuarı’na her yıl çok sayıda üniversitenin yanı sıra, eğitim kurumları ve Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadan eğitimciler katılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 40 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği eğitim fuarına bu yıl Kürdistan Bölgesi’nden ve dışından 100 eğitim merkezi katılım gösteriyor.

K24’e konuşan EDEX 2021 Eğitim Fuarı Organizatörü Serheng Sorguli, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını dolayısıyla, tedbirlere uyularak fuarın gerçekleştiğini kaydederek, bu yıl da salgın tedbirlerine uyumlu bir şekilde fuarın gerçekleşeceğini belirtti.

Fuarda seminerlerin yanı sıra eğitimciler, akademisyenler ve öğrenciler arasında toplantıların olacağını kaydeden Sorguli, Covid-19’un eğitim sürecine etkileri ve ortaya çıkan sorunların çözümü üzerine söyleşilerin olacağını dile getirdi.

Her yıl 25 Ağustos’ta başlayan ve 2 gün süren EDEX Eğitim Fuarı, 2 gün sürüyor.

Fuar, Sami Abdurrahman Parkı’nda gerçekleştiriliyor.