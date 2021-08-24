KDP-S: Ofisimize yönelik saldırıyı kınıyoruz

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Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye, Rojava’nın Amude kentindeki ofislerinin ateşe verilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “PYD ve ona bağlı silahlı gruplar çeşitli isimler altında KDP-S kadrolarına ve ona yakın insanlara karşı çıkıyor, terör eylemlerini sürdürüyor” denildi.

Söz konusu açıklamada, “23 Ağustos tarihinde gece yarısı Amude’de parti ofisimize molotof kokteyli atıldı” ifadelerine yer verildi.

KDP-S, şu hususlara dikkat çekti:

“Toplumumuza yönelik bu tür düşmanca eylemler ve daha önceki terör eylemlerinin amacı Kürt toplumunda korku yaratmak, otoritesini topluma dayatmaktır. Bu hassas süreçte gerçekleştirilen bu eylem; siyasi, idari ve güvelik konusunda ne kadar başarısız oldukları konusunda bizleri haklı çıkarmaktadır.”

“Bu tür yıldırma eylemlerini kınıyoruz” denilen açıklamada, “Bu eylemler bizi ve ENKS’yi halkımız için verdiğimiz mücadeleden alıkoymayacaktır. KDP-S ile ENKS’nin hedef alınması, Kürt ulusunun mücadelesinin hedef alınması demektir” ifadelerine yer verildi.

KDP-S Amude Teşkilatı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, gece saat 01.00 sıralarında partinin Amude ofisine yönelik bir saldırı yapıldığı belirtilmişti.

Saldırı sonrası ofisin ateşe verildiği ve içindeki eşyaların tahrip edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, yangının çevredeki vatandaşlar ve KDP-S üyeleri tarafından söndürüldüğü kaydedilmişti.

KDP-S ve Suriye Ulusal Kürt Konseyi’nin (ENKS) Rojava ofislerine yönelik sık sık saldırılar yapılıyor ve parti teşkilatları ateşe veriliyor.