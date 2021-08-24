Politika

Kürtçe konuşan konuğu engelleyen Didem Arslan Yılmaz’a tepki

Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla katılan bir kadının Kürtçe konuşması üzerine “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek bağlantıyı kesti. Çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.
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türkiye Didem Arslan Kürtçe

HABER MERKEZİ

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek engelledi.

Taşçı'nın Kürtçe konuşması üzerine Arslan, “Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” dedi.

Arslan'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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