Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 22 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 dolayısıyla 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 908 Covid-19 testi yapılırken, 1869 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 351 kişi sağlığına kavuşurken, 22 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka Süleymaniye’de tespit edilirken, en çok can kaybı Duhok’ta yaşandı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 770 bin 915 Covid-19 testi yapılırken, 282 bin 729 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 234 bin 621 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 262 kişi yaşamını yitirdi.

42 bin 846 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.