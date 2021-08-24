Putin: Rusya, Afganistan'daki silahlı çatışmaya müdahil olmayacak

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İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin kurultayında konuşan Vladimir Putin, Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bugün Afganistan'da ne kadar zor, endişe verici bir durumun ortaya çıktığını biliyorsunuz. Durumu yakından takip ediyoruz, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki müttefiklerimizle aktif olarak etkileşimde bulunuyoruz. Tabii ki, Afganistan'ın iç işlerine karışmayacağız, silahlı kuvvetlerimizi 'herkesin herkese karşı olduğu' çatışmaya dahil etmeyeceğiz" dedi.

“Terör örgütlerinin komşu ülkelerde gerilimi tırmandırmak için Batılı ülkelerin geride bıraktıkları kaostan istifade edebileceğini” kaydeden Putin, bunun Rusya ve müttefiklerine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu, uyuşturucu trafiğinin artması ve yasadışı göç sorununun tırmanması anlamına geldiğini söyledi.

Rusya hükümeti, Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik güçlerinden ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm kilit alanlarda çalışmaları artırmalarını isteyen Putin, "Bu durumda toplum ve vatandaşlar, daha fazla dayanışma içinde olmalı. Tüm kamu kurumlarının koordineli eylemler gerçekleştirmesi de son derece önemli" diye konuştu.

“KUZEY KAFKASYA'DA TERÖR GRUPLARINI YOK ETMESEYDİK, AFGANİSTAN'DAKİ FELAKETLER TOPRAKLARIMIZDA DA YAŞANIRDI”

Putin, "SSCB, Afganistan'da bulunma deneyimi yaşadı. Kuzey Kafkasya'da büyük uluslararası terör gruplarıyla silahlı çatışmalar yaşandı ve eğer onları yerle bir etmeseydik, Dağıstan, Çeçenistan ve diğer cumhuriyetlerin sakinleri bu kötülükle mücadeleye dahil olmasaydı, bugün Afganistan'da yaşanan felaketler bizim topraklarımızda da görülürdü" ifadelerini kullandı.

ŞOYGU: TALİBAN’IN ELİNE FAZLA MİKTARDA SİLAH GEÇMESİ BAŞLICA TEHDİT

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban mensuplarının eline geçmesinin ardından oluşabilecek bölgesel tehditleri değerlendirdi.

Şoygu, yaptığı açıklamada, "İlk ve başlıca tehdit, Taliban’ın eline fazla miktarda silahın geçmesi. Çok fazla" ifadesini kullandı.

“SADECE HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ SAYISI 100’DEN FAZLA”

Söz konusu silahların; yüzlerce zırhlı araç, uçak ve helikopter olduğunu kaydeden Şoygu, "Size şöyle söyleyeyim; sadece hava savunma füze sistemi sayısı 100’den fazla" dedi.

Bu süreçleri kontrol altına almanın mümkün olmadığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti:

"İkinci tehdit uyuşturucu. Dünyadaki eroinin yüzde 93’ü Afganistan menşeili. Bu elbette bizim için tehdit oluşturuyor. NATO’nun, Afganistan’a geldikten sonra uyuşturucu ticaretini durdurmasını bekliyorduk ama aksine plantasyon alanı 100 kat arttı."