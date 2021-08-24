Politika

Bağdat zirvesi 28 Ağustos’ta gerçekleşecek

Irak Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım, Bağdat zirvesinin 28 Ağustos’ta gerçekleşeceğini açıkladı.
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Irak Hasan Nazım Mustafa Kazimi Bağdat zirvesi

HABER MERKEZİ

Irak’ın diplomatik atılımı olarak görülen Bağdat zirvesinin önümüzdeki Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım, Bağdat zirvesinin 28 Ağustos’ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Daha önce Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, söz konusu zirvenin diplomatik bir atak olduğunu ve Irak’ın bu vesileyle dış ilişkilerini güçlendireceğini belirtmişti.

Nazım, zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılacağının kesinleştiğini söyledi.

Irak’ın Suudi Arabistan, İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt’i de zirveye davet ettiğini kaydeden Nazım, söz konusu ülkelerin şimdiye kadar resmi bir şekilde davete yanıt vermediklerini bildirdi.

Nazım, Suriye rejimi lideri Beşşar Esad’ın zirveye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya ise, Esad’ın zirveye desteğini bildirdiğini ifade etti.

 

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