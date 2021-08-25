Ekonomi

Irak’tan elektrik krizini aşmak için yeni adım

Irak hükümeti, elektrik sektöründeki olumsuzluklar ve yıllardır çözülemeyen hizmet sorunu nedeniyle yenilenebilir enerjiye yönelmek için karar aldı.
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Irak Elektrik Bakanlığı ırak Petrol Mustafa Kazimi

HABER MERKEZİ

Başbakanı Mustafa Kazimi liderliğinde bir araya gelen Irak Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik ve enerjiyle ilgili bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar arasında, 'Elektrik Bakanlığı' isminin 'Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı' olarak değiştirilmesi için yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e gönderilmesi yer aldı.

Irak hükümetinin bu kararıyla, elektrik hizmetinin iyileştirilmesi için güneş enerjisi gibi yeni bazı enerji sistemlerine geçilmek istendiği ifade ediliyor.

Petrol zengini Irak’ta yıllardır kesintisiz elektrik hizmeti verilemiyor. Yaz aylarında hava sıcaklıkların artmasıyla günde 3 ile 5 saat arasında elektrik verilebiliyor.

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