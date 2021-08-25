Fauci: Aşılama hızlanırsa Covid-19’u 2022’de kontrol altına alabiliriz

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü Pfizer-BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya "tam onay" vermişti.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Başkan Joe Biden'ın Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada FDA'in Pfizer-BioNTech aşısına tam onay vermesinin ülkede daha fazla kişinin aşılanmasının önünü açacağını ve yakın bir zamanda da Moderna ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıların tam onay almasını beklediklerini söyledi.

Küçük çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasının muhtemelen sonbahar mevsimine doğru sağlık otoritelerince resmi olarak onaylanacağını ifade eden Fauci, "Elimizde önemli bir fırsat var. Henüz aşı olmamış, aşı olmaya yanaşmayan ya da fırsat bulamamış 80-90 milyon insana ulaşırsak (aşı yapabilirsek) tünelin sonunda ışığı görebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“İLERDE BİRÇOK KURUM AŞI ZORUNLULUĞU GETİRECEK”

ABD'de sağlık otoriteleri tarafından Covid-19 aşılarının koruyucu özelliğinin birkaç ay içinde azaldığının gözlemlenmesi sonrası, üçüncü doz takviye aşı kararı alınmıştı.

Bu kararın alınmasında Dr. Anthony Fauci’nin yanı sıra ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) başkanları da yer alıyor.

Dr. Fauci yakın bir zamanda tıpkı Pentagon'un tüm personeline aşı zorunluluğu getirdiği gibi, diğer kamu kuruluşları ve özel şirketlerin de benzer kararlar alabileceğini ifade ediyor.

ABD Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül'den itibaren, ikinci doz aşıyı en az 8 ay önce olmuş olan Amerikalılar 3’üncü doz Covid-19 aşısı olabilecek.

Takviye aşılar, ilk dozlarda olduğu gibi öncelikli olarak sağlık çalışanları, bakım evleri çalışanları ve ileri yaştakilere uygulanacak.