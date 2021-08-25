Eş-Şebab havadan vuruldu: 90 ölü
HABER MERKEZİ
Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin merkezdeki Mudug bölgesindeki Amara köyünde Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eş-Şebab mensupları Amara köyüne saldırmaya çalıştı ve büyük kayıplar verdi. Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonunda en az 90 terörist öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Eş-Şebab, üyelerinin köye bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediğini ve ardından çatışma çıktığını kaydetti. Örgüt, çatışmalar sırasında 12'si orduya ait 14 araca el koyduklarını iddia etti.
Öte yadan ordu ile örgüt arasında çıkan çatışmada çok sayıda askerin yaralandığını kaydedildi.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.