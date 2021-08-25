Başbakan: Irak hükümeti Enfal soykırımı için tazminat ödemeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Behdinan Enfali’nin 33’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, soykırım kurbanlarını andı.

“Bu vahşi suçun kurbanlarını saygıyla anıyoruz” diyen Başbakan, “Irak Baas rejimi, Enfal’in son aşamasını Behdinan bölgesinde başlattı ve bunun sonucunda bölgenin farklı bileşenlerden binlerce masum insan şehit edildi ve kaybedildi yüzlerce köy yıkıldı, on binlerce kişi de evlerinden edilerek göçe zorlandı” diye belirtti.

Irak hükümetine bir kez daha Enfal Soykırımı kurbanlarının yakınlarını tazmin etme çağrısı yaptıklarını vurgulayan Başbakan, “Aynı zamanda Enfal’in uluslararası toplum tarafından soykırım olarak tanınması için çabalarımız sürecek. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de şehit ve Enfal kurbanları yakınlarına daha fazla hizmet sunma sözünü yinelemektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajını, “Enfal Soykırımı kurbanları ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına dua ediyoruz” ifadesiyle tamamladı.