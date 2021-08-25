Başkan Barzani: Kürdistan halkına karşı soykırım yapan düşmanlar tarihin çöplüğüne gömüldü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Behdinan Enfali’nin 33’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

“33 yıl önce eski Irak rejimi Enfal sürecinin son aşamasında, Behdinan bölgesinin büyük bölümünü bombalayıp kimyasal saldırı düzenledikten sonra bölge halkı ve bileşenlerini tutukladı, kaybettirdi ve tenkil etti. Irak hükümeti o suçu işlerken, masum Behdinan halkına karşı donanımlı güçlerini kullandı” diyen Başkan Barzani, mesajının devamında şunlara yer verdi:

“O suç, geçtiğimiz yüzyıl boyunca milletimizin evlatlarına karşı Barzan, Germiyan, Halepçe ve Kürdistan’ın tamamında işlenen suçlar ve felaketler zincirinin uzantısıydı.

Kürdistan düşmanları tüm dünyanın gözleri önünde, Kürdistan halkını soykırıma uğratıp yok etmek için en gelişmiş silahları ve kindar siyasetini kullandı ancak Kürdistan halkının iradesi ve meşru bir davası vardı. Bu soykırım ve katliama teslim olmadı, düşmanlar ve suçlular ise tarihin çöplüğüne gömüldü. Bu, hem milletimizin evlatları için hem de Kürdistan düşmanları ile hasımları için çok anlamlı bir resimdir.

Behdinan Enfali’nin yıldönümünde şehit ve Enfal kurbanlarının ruhlarına selam olsun. Milletimizin meşru haklarında ısrarcı olacağız. Irak devleti de milletimizin uğradığı soykırım, suç ve zulmü tazmin etmelidir.”