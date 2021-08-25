Neçirvan Barzani’den Behdinan Enfali mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Behdinan Enfali’nin 33’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Bugün Behdinan Enfali’nin üzerinden 33 yıl geçti. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum” diyen Neçirvan Barzani, soykırımda dönemin Irak güçlerinin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Soykırımda 182 bin Kürdistanlının Irak’ın güney çöllerine sürüldüğünü belirten Neçirvan Barzani, “Kürdistan’daki camileri, kiliseleri, tüm bileşenlerin evlerini, bağ ve bahçelerini yakıp yıktılar” ifadelerini kullandı.

Kürdistan halkının tek talebinin daha iyi şartlarda ve tüm bileşenler olarak barış içinde yaşamak olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, Irak hükümetinin Irak Yüksek Mahkemesi’nin kararına uyup Enfal Soykırımı kurbanlarının yakınlarının maddi ve manevi açıdan mağduriyetlerini gidermesi gerektiğinin altını çizdi.

Neçirvan Barzani, "Tüm coğrafyalarda insanlığın artık bu tür suçlarla karşılaşmaması için soykırımın uluslararası alanda tanınması konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Erbil ve Bahirke halkına soykırım esnasında Behdinanlılara yardımlarından dolayı teşekkür ederek, “Enfal Soykırımı ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarını saygıyla selamlıyoruz” dedi.