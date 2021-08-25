Sağlık

Araştırma: İki doz aşının sağladığı koruma 5-6 ay sonra önemli ölçüde azalıyor

İki doz Biontech-Pfizer veya AstraZeneca olmalarına rağmen Mayıs-Temmuz 2021 arasında PCR testi pozitif sonuçlanan 1 milyondan fazla kişiyle ilgili verileri de içeren küresel bir araştırmaya göre, iki doz aşıların Covid-19'dan koruma etkinliği azalıyor.
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dünya araştırma Covid-19 Aşı etkinlik düşüş

HABER MERKEZİ

Britanya merkezli Zoe uygulamasıyla küresel çapta 4 milyondan fazla kişinin verilerini paylaşması sayesinde dünyada sürmekte olan en büyük Covid-19 araştırmasına göre, Biontech-Pfizer aşısının ikinci dozunu olduktan bir hafta sonra yüzde 95.3 oranında diye bilinen koruyuculuk, bir ay sonra yüzde 88'e, 5-6 ay sonra yüzde 74'e düşüyor. AstraZeneca aşısının koruyuculuğu ise bir ay sonra yüzde 77'ye, 4-5 ay sonra yüzde 67'ye iniyor.

Madalyonun öbür yüzünde, Delta varyantının yayılmasıyla dünya çapında yeni vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine karşın, iki doz aşılar, insanları Covid yüzünden ağır hastalanma ve ölümden korumada hala çok iyi çıkarıyor.

İngiltere Halk Sağlığı kurumunun tahminlerine göre bugüne dek İngiltere bölgesinde toplu aşılama programı sayesinde 84 bin 600 ölüm ve 23 milyon enfeksiyon önlendi.

Zoe uygulamasının kurucusu ve araştırmanın yöneticisi Prof. Tim Spector, elde edilen bulguların, iki doz aşı olanların bazılarında yeni vakalar görülmesini açıkladığı görüşünde.

“AŞI OLMAMAK İÇİN BİR NEDEN DEĞİL”

"Korumanın azalması beklenmelidir ve aşılanmamak için bir neden değildir" diyen Spector, "Aşılar, nüfusun çoğunluğu için, özellikle Delta varyantına karşı hala yüksek düzeyde koruma sağlıyor, bu yüzden hala mümkün olduğunca çok insanın tam olarak aşılanmasına ihtiyacımız var" vurgusunu yaptı.

Spector, enfeksiyona karşı korumanın kışa kadar yüzde 50'ye düşebileceği ve takviye aşı dozları olunmasına ihtiyaç duyulacağı tahmininde bulundu.

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