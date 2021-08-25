Kürt çift ABD ordusunda danışman olarak görev yapıyor

ERBİL (K24)

ABD ordusunda askeri eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kürt çift, orduda kültür danışmanı olarak görev yapmaya başladı.

K24’e konuşan Hewraz Serçel Celal, eşiyle birlikte ABD ordusunun en prestijli askeri eğitim üssü olan Güney Carolina'daki Fort Jackson Üssü’nde fiziki ve psikolojik eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Celal, “Eşim Hêja Cebar Hemesalih’le birlikte askeri eğitim üssü Fort Jackson’da askeri uzman ve kültür danışmanlığı alanında eğitim aldık” dedi.

Celal, şu anda Louisiana'daki Fort Polk Askeri Üssü’nde Amerikan askerlerine kültür danışmanı olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Süleymaniye kentinden olan Hewraz ve Hêja çifti, 2012'den beri ABD’de yaşıyor. Kürt çift, Nisan 2020’de ABD ordusunda eğitim aldıktan sonra resmi olarak göreve başladı.

Hewraz Serçel Celal; Kürtler, Kürdistan, Kürdistan şehit ve gazilerini de Amerikan askerlerine anlattıklarını sözlerine ekledi.

Celal ayrıca, kültürel etkinliklere de iki Kürt olarak katılabileceklerini söyledi.