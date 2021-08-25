Başkan Barzani - Nuri Maliki görüşmesi: Temiz ve özgür bir seçim olmalı

ERBİ (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler, terör tehdidi ile Irak’taki siyasi süreç önündeki engeller ele alındı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak olan erken genel seçimlerin de değerlendirildiği görüşmede, seçimlerin istikrar ve siyasi sürecin düzene girmesine vesile olması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, seçimlerin zamanında, huzur ortamında, müdahale olmaksızın yapılması ve temiz, özgür ve adil bir seçim olması gerektiğine de işaret edildi.

Çıkacak sonuca ve halkın iradesine de saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.