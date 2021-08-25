Yaşam

Dersim’de Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top parçaları bulundu

Dersim’de bulunan Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top parçaları bulundu.
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kürdistan Dersim Pülümür Birinci Dünya Savaşı top parçaları

HABER MERKEZİ

Dersim’in Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu.

Parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Dersim Kent Müzesine götürüldü. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.

Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Dersim Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.

Öncel, top parçalarının gerekli bakımları ve restorasyonu yapıldıktan sonra müzede sergileneceğini söyledi. (Kaynak: İHA)

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