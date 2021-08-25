Kürdistan Bölgesi’ne 4 milyon doz aşı daha geliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı Aşı Satın Alma Komisyonu Başkanı Dr. Aram Rustem, yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşının daha Kürdistan Bölgesi’ne geleceğini söyledi.

K24’e konuşan Sağlık Bakanlığı Aşı Satın Alma Komisyonu Başkanı Dr. Aram Rustem, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yüzde 40’ının aşılanmış olacağını belirtti.

Şimdiye kadar 1 milyon 150 bin dozu aşkın aşının Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini kaydeden Rustem, yılsonuna kadar 4 milyon aşının daha geleceğini ve 3 milyon 255 bin kişinin aşılanmış olacağını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı ile aşı konusunda koordinasyon halinde olduklarını ve aşı şirketlerinin devletlerle işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Rustem, yakın bir zamanda direkt olarak Erbil’e aşıların gönderilmesi için tanınmış bir aşı şirketiyle anlaşmaya varacaklarını ifade etti.

135 noktada aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Rustem, aşı olanlar dışında 700 bin kişinin aşı olmak için adını kaydettirdiğini dile getirdi.