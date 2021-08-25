Sağlık

Kürdistan Bölgesi’ne 4 milyon doz aşı daha geliyor

Sağlık Bakanlığı Aşı Satın Alma Komisyonu Başkanı Dr. Aram Rustem, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yüzde 40’ının aşılanmış olacağını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Aram Rustem aşı Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı Aşı Satın Alma Komisyonu Başkanı Dr. Aram Rustem, yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşının daha Kürdistan Bölgesi’ne geleceğini söyledi.

K24’e konuşan Sağlık Bakanlığı Aşı Satın Alma Komisyonu Başkanı Dr. Aram Rustem, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yüzde 40’ının aşılanmış olacağını belirtti.

Şimdiye kadar 1 milyon 150 bin dozu aşkın aşının Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini kaydeden Rustem, yılsonuna kadar 4 milyon aşının daha geleceğini ve 3 milyon 255 bin kişinin aşılanmış olacağını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı ile aşı konusunda koordinasyon halinde olduklarını ve aşı şirketlerinin devletlerle işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Rustem, yakın bir zamanda direkt olarak Erbil’e aşıların gönderilmesi için tanınmış bir aşı şirketiyle anlaşmaya varacaklarını ifade etti.

135 noktada aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Rustem, aşı olanlar dışında 700 bin kişinin aşı olmak için adını kaydettirdiğini dile getirdi.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv