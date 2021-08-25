Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 salgını dolayısıyla 21 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 12 bin 976 Covid-19 testi yapılırken, 1921 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 440 kişi sağlığına kavuşurken, 21 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka Süleymaniye’de görülürken, en çok can kaybı Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 783 bin 891 Covid-19 testi yapılırken, 284 bin 650 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 237 bin 61 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

42 bin 306 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.