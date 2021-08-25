Faysal Yusuf: ENKS’ye yönelik ihlaller devam ediyor

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Faysal Yusuf, yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürt Birliği diyaloglarına değinen Yusuf, “ENKS olarak her zaman Kürt birliğini sağlamaya çalıştık ve hiçbir zaman bunun önünde engel olmadık” dedi.

Geçen yıl ABD gözetiminde diyalogların başladığını kaydeden, ancak aylardır diyalogların durdurulduğunu vurguladı.

Diyalogların halkın çıkarına olduğunu dile getiren Yusuf, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısının Rojava’ya geleceği iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“ABD Büyükelçisiyle bir araya geldik, karşılıklı önerilerimizi dile getirdik, bizi dinledi. Onlara istikrarı desteklediğimizi söyledik. Eğer Kürtler birlik olmaz, bunun Kürtler için büyük zorluk olacağını ifade ettik.”

“PYD yandaşları ENKS’ye yönelik hak ihlallerine devam ediyor” diyen Yusuf, KDP-S’nin Amude ofisinin ateşe verilmesine dikkat çekti.

Yusuf, “ABD ve General Mazlum Abdi arasında, ENKS’ye yönelik ihlallerin durdurulacağına dair bir anlaşma olmasına rağmen, bize yönelik saldırılar durdurulmadı” şeklinde konuştu.