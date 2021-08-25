Politika

Macron hafta sonu Erbil’e geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki Pazar günü Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erbil'de Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erbil'de Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelecek
kürdistan Emmanuel Macron Fransa Kürdistan Bölgesi Bağdat

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki Pazar günü Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.

Hafta sonu Irak’ın başkenti Bağdat’a gelecek Bağdat zirvesine katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü Erbil’i ziyaret edecek.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanacak olan Macron, Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin yanı sıra terörle mücadelede Peşmerge’ye destek vurgusunda bulunması bekleniyor.

Macron’un Erbil’in ardından Musul’u da ziyaret etmesi ve DAİŞ’le mücadele sürecinde harabeye dönen tarihi Nur Camii’nin ziyaret edeceği bildiriliyor.

Bağdat’ta önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilecek zirveye, Macron’un yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılması bekleniyor.

 

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