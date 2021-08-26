ABD ve İngiltere’den saldırı uyarısı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba akşam saatlerinde "terör saldırısı tehdidi olduğu" gerekçesiyle vatandaşlarına Kabil Havalimanı'na gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Afganistan'la ilgili yeni güvenlik uyarısında, bölgede bulunan herkese "hemen uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme" tavsiyesinde bulundu.

Afganistan uyarısında, havalimanında ve çevresinde "yüksek terör saldırısı tehdidi" olduğu ve yoldaki silahlı güçlerin yabancılara yönelik eylemlerinden dolayı "karayoluyla havalimanına gidişlerin aşırı derecede tehlikeli olduğu" duyuruldu.

İngiliz hükümeti, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'ta sona erdirilmesinin planlandığını hatırlatarak bugüne kadar 11 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

BİR UYARI DA ABD’DEN

Bu uyarıdan birkaç saat sonra ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden benzer bir uyarı geldi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havalimanına gitmeyi düşünen vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulundu.

Havalimanındaki kapılarının (Abbey Gate, East Gate ve North Gate) dışında güvenlik tehdidi olduğunu belirten Büyükelçilik, Amerikalılara buralarda toplanmama çağrısı yaptı.

Son olarak Perşembe günü de Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Devam eden ve ciddi risk teşkil eden terör saldırısı tehdidi var" açıklaması yaptı.

31 AĞUSTOS TAHLİYELER İÇİN SON GÜN

ABD Başkanı Joe Biden da bir süredir Kabil Havalimanı'nda DAİŞ'in bölgede etkili Horasan ayağının saldırı yapma ihtimali olduğunu; bu tehdit dolayısıyla -AB ülkelerinden gelen uzatma çağrılarına rağmen- tahliyelerin en geç 31 Ağustos'ta bitirileceğini söylüyor.

Salı günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çağrısıyla toplanan G7 zirvesinde Johnson başta olmak üzere Avrupalı liderler, bu sürenin uzatılması için Biden'la görüşmüştü. Ancak Biden, "her geçen gün terör saldırısı tehdidinin arttığını" söylemişti.

İngiltere'de Johnson, tahliyelerin süresinin uzatılması konusunda Biden'ı "ikna edemediği için" eleştirilere maruz kalmıştı.

Afganistan'daki NATO misyonu 31 Ağustos'ta sona eriyor.