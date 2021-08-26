Bayern Münih’ten tarihi galibiyet: 12-0

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Almanya Kupası 1’inci Tur maçında 5’inci Lig ekibi Bremer SV, güçlü rakibi Bayern Münih’i sahasında konuk etti. Weserstadion’da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, ilk yarısı 5-0 biten maçta rakibini 12-0 mağlup etti.

Dünya futbol tarihine geçen bu skorla Bayern Münih tur atlarken, Jean-Eric Maxim Choupo-Moting 4 gol kaydetti. Yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Bayern Münih’in diğer gollerini Jamal Musiala (2), Jan-Luca Warm (Kendi kalesine), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso kaydetti.

Ev sahibi ekip, 76’ncı dakikada Ugo-Mario Nobile’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

TARİHİ İSTATİSTİK

Bayern Münih, tarihi bir farkla kazandığı karşılaşmada tarihi bir istatistiğe de imza attı.

Rakip ceza sahasında tam 96 kez topla buluşan Bavyera ekibi, kaleye de tam 37 şut gönderdi. Bu şutlarda 21 isabet sağlayan Bayern Münih, rakip fileleri de 12 kez havalandırmayı başardı. Opta verilerine göre Bayern Münih’in gol beklentisi oranı ise 6.05 oldu.

Bremer SV ise 4 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken, 7 kez de Bayern Münih kalesine şut çekti. Ancak gol atmayı başaramadı.