Politika

İsrail’den İran açıklaması: Hazırlıklar hızlandırıldı

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, , İran'a karşı askeri seçenek için hazırlıkların hızlandırıldığını söyledi.
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İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi
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HABER MERKEZİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Genelkurmay Başkanı Kochavi, savaş muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Nükleer programını durdurması için başka bir seçenek bulunmaması halinde ordunun İran'a karşı askeri seçenek için hazırlıkları hızlandırdığını vurgulayan Aviv Kochavi, bu amaç için savunma bütçesi tahsis edildiğini belirtti.

Kochavi, Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 1,5 milyar şekel (yaklaşık 460 milyon dolar), 2022 yılı için de 1 milyar şekelden (yaklaşık 310 milyon dolar) fazla ödenek aldığını dile getirdi.

İran'ın bölgedeki deniz faaliyetlerine karşı koyma planlarıyla ilgili ise Kochavi, İsrail ordusunun İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzunu azaltmak için sistematik ve çeşitli şekillerde çalıştığını ifade etti.

İsrailli Bakan, Gazze’ye yönelik yeni bir operasyon sinyali vererek, "Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlanıyoruz ve arkasında kim olursa olsun İsrail'in egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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