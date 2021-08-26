Politika

Silahlı gruplar Afrin’de 8 kişiyi kaçırdı

Türkiye destekli silahlı grupların Afrin’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Feyleq El Şam SMO Rojava Afrin

HABER MERKEZİ

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentinde Kürtlere yönelik kaçırma ve hak ihlalleri devam ediyor.  

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), SMO’ya bağlı Askeri Polis grubunun Afrin’de 24 Ağustos’ta iki kişiyi eşleriyle birlikte kaçırdığını açıkladı. 

Gözlemevi, iki çiftin kaçırılma sebebini henüz bilinmediğini belirtti.

SOHR, yine SMO’ya bağlı Feyleq El Şam isimli silahlı grubun da 23 Ağustos’ta Raco beldesine bağlı Meydan Ekbes köyünde aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu 4 kişiyi video çekip yakınlarına gönderdikleri gerekçesiyle kaçırıldığını bildirdi.

Aktivistlere göre, Afrin’in Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana 7 binden fazla Kürt sivil kaçırıldı ve çoğunun akıbeti bilinmiyor.

Yine Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

Afrin, 18 Mart 2018 tarihinden beri SMO'nun kontrolünde bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv