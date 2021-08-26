Taliban Sözcüsü’nden K24’e: DAİŞ’in Afganistan'da gerekçesi kalmayacak

ANKARA (K24)

K24’e konuşan Taliban Sözcüsü Suheyl Shaheen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ’in Taliban'ın kuracağı hükümete zarar vermeye çalışacağını ifade eden Shaheen, “DAİŞ elbette hükümetimize zarar vermeye çalışacak. Ancak hükümetimiz tamamen İslami olacak ve Afganistan'daki DAİŞ faaliyetleri için hiçbir gerekçe kalmayacaktır” dedi.

DAİŞ'in bazı eylemlerini vahşice olarak nitelendiren Taliban Sözcüsü, DAİŞ'in Afganistan'da faaliyet göstermesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyledi.

Afganistan’dan kaçanların bir kısmının ekonomik sebeplerden kaçtığını savunan Shaheen şunları söyledi:

“Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yönetimimizi belirleyebiliriz. Afganistan’da şu an bir iktidar boşluğu var. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle teknik eğitim almış insanlara ihtiyacımız var. Bu yüzden insanlarımıza Afganistan'da kalmalarını söyledik. Ancak kaçanların büyük bir kısmı ekonomik koşullar nedeniyle kaçıyor.”

Kabil Havalimanı üzerindeki tartışmalara da değinen Shaheen, 15 Ağustos'tan sonra Türkiye'ye karşı tutumlarının değiştiğini ifade ederek, NATO himayesinde olmaması durumunda Türkiye’yle işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Taliban’ın diğer sözcüsü Zabihullah Mücahit de havalimanı da dahil olmak üzere bölgede Türk askerlerini istemediklerini belirtmişti.

“KAN DÖKMEK İSTEMİYORUZ”

Afganistan'da Pencşir Vadisi'nde bulunan silahlı gruplarla çatışmak istemediklerini vurgulayan Taliban Sözcüsü Shaheen, şunları kaydetti:

“Elbette önümüzde birçok engel olduğunun da farkındayız. Ama bunlar yeni engeller değil, devletimiz 20 yıldır 54 devletin işgali altındadır. Pencşir Vadisi'ni çembere aldık ama kan dökmek istemiyoruz. Ahmed Mesud ve Amrullah Saleh ile görüşmelerimiz devam ediyor.”