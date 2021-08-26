Yaşam

Meteorolojiden 6 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji; Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’ta sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu.
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kürdistan sıcaklık hava

DİYARBAKIR (K24)

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgiye göre Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının Diyarbakır’da 39-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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