Meteorolojiden 6 il için sıcaklık uyarısı

DİYARBAKIR (K24)

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgiye göre Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının Diyarbakır’da 39-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.