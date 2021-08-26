‘Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19'a yakalanmaktan daha güvenli’

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Pfizer/BioNTech aşısının güvenliğine dair bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olan araştırma ülke nüfusunun yüzde 71'inden fazlasını aşılayan İsrail'deki Tel Aviv Clalit Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi.

New England Journal of Medicine da yayınlanan çalışma 2 milyon kişi üzerinde yapıldı.

Çalışmada Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarla bağlantılandırılan miyokarditis (kalp kası iltihaplanması) vakalarında artış tespit edildi. Buna göre büyük çoğunlukla genç erkeklerde görülen kalp kası iltihaplanması aşılanmış her 100 bin kişide 1 ila 5 vakaya neden olduğu anlaşıldı.

Aşının ayrıca lenf bezlerinde şişlik, zona ve apandisit gibi başka yan etkilere de yol açabildiği belirlendi.

Çalışmada bu bulguları bir çerçeveye oturtabilmek adına aynı yan etkilerin görüldüğü 240 bin Covid-19 hastasının verileriyle karşılaştırma yapıldı. Buna göre Covid-19 hastalarında lenf bezinde şişlik, zona ya da apandisit gibi vakalara pek rastlanmadığı ancak hastalığın kalp kası iltihaplanması riskini aşıya kıyasla önemli derecede arttırdığı tespit edildi.

Araştırmaya göre her 100 bin kişiden 11'i Covid-19 hastalığı nedeniyle kalp zarı iltihaplanma riskiyle karşı karşıya.

Araştırmacılar çalışma sırasında bazı beklenmedik sonuçların da elde edildiğine dikkat çekti. Örneğin çalışmada Pfizer/BioNTech aşısının (BNT162b2) anemi ve beyin kanaması gibi durumlara karşı koruduğuna dair ön bulgular elde edildi.

Bu durumların Covid-19 hastalığının komplikasyonları arasında görüldüğünü belirten çalışma, buna göre aşının koruyucu etkisinin teşhis edilmemiş Covid-19 hastalığı karşısında da koruma sağladığı şeklinde değerlendirilebileceği sonucuna ulaştı.

Çalışmayı değerlendiren ABD Hastalık Kontrol ve Koruma İdaresi Komitesi'nde görevli doktorlardan pediatrist Dr. Grace Lee elde edilen bulguların önemine vurgu yapıyor.

Dr Lee, CNN'e yaptığı değerlendirmede mRNA aşılarının kalp zarı iltihaplanması ile ilişkilendirilmesine karşın bu aşıların kalp zarı iltihaplanması, akut böbrek rahatsızlığı, aritmi ve tromboembolik hastalığına karşı koruyabildiğinin altını çiziyor.

Yan etki riskinin kişilere, yer ve zamana göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Dr Lee, pandeminin dünya çapındaki durumu göze alındığında Covid-19 hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle aşıların koruyuculuğunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.