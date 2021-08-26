Ekonomi

Irak Maliye Bakanı: Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarını göndermeye devam edeceğiz

Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarını her ay göndermeye devam edeceklerini söyledi.
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Ali Allavi
Ali Allavi
Irak Ali Allavi Kürdistan Bölgesi maaş memur

HABER MERKEZİ

Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarını her ay göndereceklerini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak’ın gelecekte Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) borç almaya ihtiyaç duymadığını belirtti.

Irak’ın Uluslararası Para Fonu’ndan Covid-19’la mücadele sürecinde borç aldığını kaydeden Allavi, bu yılın başında IMF’den borç alındığını ve seçim sürecinin sonuna kadar yine borç alınabileceğini ifade etti.

Irak ile IMF arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu vurgulayan Allavi, dünya pazarlarında petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte Irak’ın yakında IMF’ye ihtiyacının olmayacağını dile getirdi.

Irak’ın enerji ve imar alanlarında planlamayla meşgul olduğunu söyleyen Allavi, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarının gönderilmesi konusunun tarafsız, mesleki ve idari olduğunu ve her ay 200 milyar dinar memur maaşları bütçesini göndermeye bağlı kalacaklarını bildirdi.

 

 

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