Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1626 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 12 bin 221 Covid-19 testi yapılırken, 1626 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 234 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka Süleymaniye’de tespit edilirken, en çok can kaybı Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 796 bin 112 Covid-19 testi yapılırken, 286 bin 276 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 239 bin 295 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 302 kişi yaşamını yitirdi.

41 bin 679 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.