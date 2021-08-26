Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1626 vaka
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 12 bin 221 Covid-19 testi yapılırken, 1626 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 2 bin 234 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.
En çok vaka Süleymaniye’de tespit edilirken, en çok can kaybı Erbil’de görüldü.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 796 bin 112 Covid-19 testi yapılırken, 286 bin 276 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 239 bin 295 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 302 kişi yaşamını yitirdi.
41 bin 679 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.