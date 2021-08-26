NATO ve BM’den Kabil’deki saldırıya kınama

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Twitter hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kabil havalimanının dışındaki saldırıyı şiddetle kınadı.

Stoltenberg, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek" dedi.

BM’NİN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik terör saldırısını derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, KABİL BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKECEKLERİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle işbirliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa’nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, “Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek” ifadesini kullandı.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede iki patlama meydana geldi.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirlenemediğini kaydetti.