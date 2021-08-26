Covid-19: Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 616 vaka

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Türkiye’de yeni tip coronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 257 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 297 bin 68 Covid-19 testi yapılırken, 19 bin 616 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 205 kişi sağlığına kavuşurken, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 91 milyon 747 bin 545 doz Covid-19 aşısı yapılırken, 1’inci doz aşıyı yaptıranların sayısı 47 milyon 247 bin 97 oldu.

Türkiye’de toplam şimdiye kadar 6 milyon 39 bin 857 vaka görülürken, 52 bin 860 kişi yaşamını yitirdi.