Politika

Kabil Havalimanı bölgesinde patlama: ‘En az 4 ABD askeri öldü'

ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
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dünya Afganistan Taliban ABD Pentagon Kabil Havalimanı Patlama

HABER MERKEZİ

Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu arada saat 21.00'da Kabil'de yeni bir patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

KABİL HAVALİMANINDA PATLAMA

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DAİŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

 

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