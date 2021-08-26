ABD’den Kabil açıklaması: Saldırıların ardında DAİŞ’in olduğu kanaatindeyiz

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, "Bizim kanaatimiz Kabil'deki iki intihar saldırısının ardında DAİŞ'in olduğu yönünde" açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, düzenlediği basın toplantısında, 12 ABD'li askeri personelin hayatını kaybettiği ve 15'inin yaralandığı bilgisini verdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi.

McKenzie'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Kabil'deki tahliyeleri tamamlamaya devam ediyoruz.

Bizim değerlendirmemiz, Kabil'deki iki intihar saldırısının ardında DAİŞ'in olduğu yönünde.

DAİŞ militanları, Afganistan'daki güçlerimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyor.

Afganistan'da halen yaklaşık 1000 Amerikan vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.

Saldırılara rağmen Kabil Havaalanı'ndan tahliyeleri sürdüreceğiz.

Operasyonlarımız sürerken Kabil'deki kuvvetlerimizin ve tahliye edilenlerin güvenliğine odaklanıyoruz.

Bazı saldırılar engellendi ve Taliban'a hareketlerini kolaylaştıracak kadar bilgi veriyoruz.

Kabil'de ihtiyaç duyulan güçlerin sayısını değerlendiriyoruz, ancak tehditlere rağmen şu anda mevcut olan yeterli.

Saldırıların sorumlularını araştırıyoruz.

DAİŞ'in Afganistan'da oluşturduğu tehdit çok ciddi ve saldırılarının devam etmesini bekliyoruz.

Taliban ile irtibat kurulması da dahil DAİŞ saldırısı beklentileriyle alakalı elimizden geleni yapıyoruz.

Havaalanındaki kontrol sürecinde kusurlar var ve denetim mekanizmalarını iyileştirmek için çalışıyoruz.”

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha yaşandı. Yapılan son açıklamalara göre patlamalarda en az 60 kişi hayatını kaybetti. 140'dan fazla da yaralı var.