Başkan Barzani, Şemmer Aşireti liderini kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, Şemmer Aşireti lideri Şeyh Abdullah Hamid Acil Yaver’i kabul etti.

Başkent Erbil’in Selahaddin kasabasında gerçekleşen görüşmede, Irak-Suriye sınır bölgeleri ve Dicle’nin batısındaki yerlilerin durumu ele alındı.

Terör saldırılarının da konuşulduğu görüşmede, Ninova sınırları içerisinde yaşayanların birlikte yaşamı değerlendirildi.

Şemmer Aşireti, Ürdün, Irak ve Suriye’de nüfuzu olan büyük bir Arap aşireti olarak biliniyor.