Kabil'de üst üste patlamalar: En az 60 ölü, 140 yaralı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu bölgede üst üste patlamalar meydana geldi.

BBC'ye konuşan bir yetkili patlamalarda en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin yaralandığını söyledi.

Associated Press ajansı, patlamalarda en az 12 Amerikan askerinin öldüğünü bildirirken, Reuters ajansı, DAİŞ’in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.

"TERÖR SALDIRISI UYARISI" YAPILMIŞTI

NATO müttefikleri, Kabil Havaalanında DAİŞ saldırısı' uyarısı yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Afganistan'la ilgili yeni güvenlik uyarısında, bölgede bulunan herkese "hemen uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme" tavsiyesinde bulunulmuştu.

Afganistan uyarısında, havalimanında ve çevresinde "yüksek terör saldırısı tehdidi" olduğu ve yoldaki silahlı güçlerin yabancılara yönelik eylemlerinden dolayı "karayoluyla havalimanına gidişlerin aşırı derecede tehlikeli olduğu" duyurulmuştu.

Bu uyarıdan birkaç saat sonra ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden benzer bir uyarı gelmişti.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havalimanına gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulunmuştu.

Açıklamaların ardından dört ülke Kabil Havalimanı'ndan tahliye uçuşlarını durdurdu. Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son verdi.

MSB: BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR ZAYİAT YOK

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” bilgisine yer verildi.

İNGİLTERE: YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

İngiltere Savunma Bakanlığı da, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

Bakanlığın basın ofisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."

ABD güçlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin devam etmesi planlansa da, Taliban dün yaptığı açıklamada, "Artık Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti.

RUSYA: 2 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Havalimanı dışındaki intihar saldırısında en az 2 askerlerinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

NATO GENEL SEKRETERİ: KABİL’DEKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek" ifadelerini kullandı.

BM’NİN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik terör saldırısını derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

AB'Lİ YETKİLİLER KABİL'DEKİ HAVALİMANI SALDIRISINI KINADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum, Afganistan'da ve ötesinde terörizmin yeniden canlanmasını önlemek için birlikte ve yakın biçimde çalışmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, KABİL BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKECEKLERİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle işbirliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa’nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, “Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek” ifadesini kullandı.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

TALİBAN "AFGANLARIN KABİL HAVALİMANI'NA GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı.

Ülkelerin tahliye operasyonları da havalimanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu.

ABD güçlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin devam etmesi planlansa da Taliban dün yaptığı açıklamada, "Artık Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti.