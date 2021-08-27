CENTCOM: Kabil’deki saldırıda 13 ABD askeri öldü

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e yükseldiğini belirtti.

Albay Urban yaptığı açıklamada, "(CENTCOM Komutanı) Orgeneral McKenzie'nin açıklamalarından sonra (Kabil Havalimanı'nın) Abbey Kapısı'ndaki saldırıda aldığı yara sonucu on üçüncü ABD askerinin de hayatını kaybettiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

Urban, ayrıca yaralı sayısının ise 18'e çıktığını ve tamamının şu anda cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.

CENTCOM Komutanı McKenzie, yaptığı açıklamada 12 askerin öldüğünü 15 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede 6 patlama meydana geldi.

Saldırıları terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Afganistan sağlık otoriteleri, patlamalarda en az 72 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini, 143 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bir Taliban yetkilisi ise ölenlerden 28'inin örgüt mensubu olduğunu belirtti.

Pentagondan yapılan açıklamada, saldırı istihbaratı alındıktan sonra Taliban ile sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığı ve bu iş birliği sayesinde bazı saldırı girişimlerinin engellendiği kaydedildi.